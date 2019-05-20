كروس: ريال مدريد افتقد "الحماس".. ومبابي صفقة جيدة

أبدى الألماني الدولي توني كروس يوم الاثنين سعادته بتمديد عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2023 .

وكان من المفترض أن ينتهي عقد كروس "29 عاما" مع النادي الملكي بعد ثلاثة أعوام، لكن ريال مدريد أعلن يوم تمديد التعاقد لموسم آخر ليستمر اللاعب بذلك ضمن صفوف الفريق حتى 2023 .

وأنهى ريال مدريد الموسم المنقضي في المركز الثالث بالدوري الإسباني كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر رغم أنه توج بلقبها في المواسم الثلاثة الماضية.

وفي مؤتمر صحفي عقد باستاد سانتياغو برنابيو، جرى سؤال توني كروس عما إذا كان الموسم المتواضع لريال قد دفعه للتفكير في الرحيل عن الفريق، ورد قائلا :لو كانت لدي أي شكوك، لما كنت متواجدا هنا. لم يصل أي لاعب إلى قمة مستوياته هذا الموسم. ونحن بشر.

وأوضح :هذا أمر طبيعي بعد التتويج بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية. ولكن ما كان استثنائيا هو أننا فزنا بثلاثة ألقاب متتالية بدوري الأبطال، الآن نحن متحمسون للموسم المقبل. لا يمكنني قول إننا سنفوز بكل شيء ولكننا سنتنافس.

وذكرت تقارير بوسائل الإعلام الإسبانية يوم الاثنين أن كيليان مبابي، الذي يشكل هدفا بالنسبة لريال مدريد، ربما يكون قريبا من الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولدى سؤال كروس عما إذا كان يمكن للريال التعاقد مع مبابي، قال اللاعب الألماني :إنها صفقة جيدة لكن لا يمكنني شراء مبابي. أحبه كلاعب ولكن هذه مسألة تخص النادي.

وجاء الإعلان عن تمديد التعاقد مع كروس بمثابة مفاجأة لبعض جماهير ريال مدريد، حيث واجه انتقادات خلال الموسم المنقضي وتوقع البعض أنه في طريقه للرحيل عن الفريق ليفسح المجال أمام صفقات جديدة.

وقال كروس :يمكنني تفهم أن البعض، الذين شاهدوا مباريات محددة هذا الموسم، اعتقدوا أن الفريق يفتقد الحماس، ولكنني أؤكد أن الحماس خلال التدريبات والاستعدادات للمباريات لم يتغير.

وأضاف :في هذا الموسم، لم تكن لدينا القدرة على العودة في المباريات بعد اهتزاز شباكنا، مثلما كان الحال من قبل... ولكن المرور بموسم كهذا، يمنحنا حافزا إضافيا قبل الموسم التالي.

وكان توني كروس قد انضم إلى ريال مدريد قادما من بايرن ميونخ الألماني في عام 2014 وأحرز 12 لقبا خلال خمسة مواسم مع ريال.