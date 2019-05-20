مانشستر سيتي ينهي آمال يوفنتوس في التعاقد مع غوارديولا

المصدر: مانشستر - د ب أ

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تشعر برضا كبير حيال مسيرة المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا مع الفريق الأول للنادي وأن الأخير يستعد لتقديم عرض مغر للمدرب الكبير من أجل الاستمرار مع حامل لقب الدوري الإنجليزي لفترة أطول.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مانشستر سيتي سيدفع 114 مليون يورو لغوارديولا خلال السنوات الخمس المقبلة، ليرتفع راتب المدرب الإسباني من 1ر17 إلى 8ر22 مليون يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن غوارديولا لا يزال يتبقى له عامان في تعاقده مع مانشستر سيتي الذي يتطلع لتمديد العقد إلى ثلاث سنوات إضافية، وذلك بعدما فاز الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

وحقق مانشستر سيتي رقما قياسيا هذا الموسم بعد أن أصبح أول ناد في تاريخ إنجلترا يحقق أربعة ألقاب محلية في موسم واحد وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وكأس رابطة أندية الدوري الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية (كأس السوبر).

وقال غوارديولا عقب فوزه بالدوري الإنجليزي: سأبقى هنا الموسمين المتبقيين لي إذا كانوا هم يرغبون في ذلك، أشعر بالرضا مع مانشستر سيتي.

وجاءت تصريحات غوارديولا للرد على شائعات اقترابه من تولي المهمة الفنية ليوفنتوس الإيطالي عقب الإطاحة بمسميليانو أليغري، المدرب السابق للسيدة العجوز.