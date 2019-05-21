الإيطالي كونتي يكسب معركته القضائية مع تشيلسي

سيضطر تشيلسي الإنجليزي لدفع مبلغ مالي قدره 10.3 مليون يورو كتعويض للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بعدما فاز الأخير بمعركته القضائية ضد النادي.

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية أن محكمة التحكيم الرياضي حكمت لصالح المدرب ولكن يمكن للقضية أن تنتهي في المحكمة العليا إذا رفض تشيلسي قبول الحكم.

وكان النادي الإنجليزي أقال كونتي الصيف الماضي، قبل عام من انتهاء عقد المدرب، ولكن محاميي المدرب أكدوا إنه كان يستحق الحصول على مبلغ 10.3 مليون يورو، وفي المقابل، رأى النادي أن سلوك كونتي (49 عاماً) خرق شروط تعيينه بعدما وقع في مشادات مع لاعبين أمثال دييغو كوستا.

وأنفق رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، أكثر من 80 مليون يورو كتعويض للمدربين المقالين منذ شرائه النادي في 2003 بعدما بات كونتي تاسع مدرب يقال من تشيلسي، منذ شراء أبراموفيتش النادي، حيث أتاح الفرصة لماوريتسيو ساري، الذي بات مستقبله مهددا مع الفريق.