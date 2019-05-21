ليفربول يستعيد خدمات فيرمينو قبل نهائي أبطال أوروبا

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء أن مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو يقترب من استعادة جاهزيته التامة قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي ليفربول فريق توتنهام في نهائي إنجليزي خالص لدوري الأبطال في أول يونيو المقبل.

وأوضح النادي على موقعه بالإنترنت: روبرتو فيرمينو تدرب مع زملائه بعد الإصابة التي تعرض لها بشد عضلي والتي حرمته من آخر ثلاث مباريات لليفربول.

وعاد اللاعب للتدريب مع الفريق في ماربيلا حيث يستمتع الفريق بالتدريب في الطقس الدافئ.

وأوضح النادي: فيرمينو خاض مرحلة التأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي. عودته للتدريبات الجماعية ستكون بعناية وتحت رقابة الطاقم الطبي مع الخضوع لبرامج خاصة خلال الأيام المقبلة.