بقاء غاريث بيل يكلف ريال مدريد 55 مليون جنيه إسترليني

تحوم الشكوك حول استمرار الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد الموسم المقبل، وذلك بعد أن أشارت أنباء صحفية إلى عزمه العودة لإنجلترا التي تركها قبل 6 مواسم ليرتدي قميص أبيض العاصمة الإسبانية.

وبقي في عقد بيل، أغلى لاعب في العالم عندما انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد لقاء 90 مليون جنيه إسترليني، 3 مواسم، وسيحصل على 55 مليون جنيه إسترليني تمثل رواتبه السنوية إذا ما بقي في صفوف الفريق.

وعانى بيل من كثرة الإصابات منذ انتقاله إلى صفوف بطل أوروبا 13 مرة، وكان أحد العناصر التي حققت البطولة الأوروبية 4 مرات خلال آخر 6 مواسم.

ولم يدفع زيدان، مدرب ريال مدريد، باللاعب الويلزي في المباراة الدورية الأخيرة، ما زاد الشكوك حول رحيله عن صفوف الفريق والعودة إلى الدوري الإنجليزي مجدداً.