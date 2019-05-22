عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي كمدير رياضي

المصدر: لندن - رويترز
تشيك لعب لمصلحة تشيلسي قبل الانتقال إلى أرسنال
رابط مختصر

كشفت شبكة سكاي سبورتس ووسائل إعلام بريطانية أخرى يوم الثلاثاء، أن بيتر تشيك حارس أرسنال سيعود إلى ناديه السابق تشيلسي في منصب المدير الرياضي عندما يعتزل اللعب بعد المواجهة بين الناديين في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الشهر.

ويبلغ حارس منتخب التشيك السابق من العمر 37 عاما وخاض 124 مباراة دولية وقضى 11 موسما في ستامفورد بريدج وفاز بدوري الأبطال والدوري الأوروبي وأربعة ألقاب للدوري الانجليزي الممتاز ومثلها لكأس الاتحاد الانجليزي وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة قبل أن ينتقل إلى أرسنال في 2015، وأعلن أنه سيعتزل نهاية الموسم الجاري.

وسيواجه أرسنال منافسه اللندني نادي تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي في باكو عاصمة أذربيجان في 29 مايو.

كلمات دالّة

#تشيلسي, #تشيك, #أرسنال

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر