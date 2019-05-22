بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي كمدير رياضي

كشفت شبكة سكاي سبورتس ووسائل إعلام بريطانية أخرى يوم الثلاثاء، أن بيتر تشيك حارس أرسنال سيعود إلى ناديه السابق تشيلسي في منصب المدير الرياضي عندما يعتزل اللعب بعد المواجهة بين الناديين في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الشهر.

ويبلغ حارس منتخب التشيك السابق من العمر 37 عاما وخاض 124 مباراة دولية وقضى 11 موسما في ستامفورد بريدج وفاز بدوري الأبطال والدوري الأوروبي وأربعة ألقاب للدوري الانجليزي الممتاز ومثلها لكأس الاتحاد الانجليزي وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة قبل أن ينتقل إلى أرسنال في 2015، وأعلن أنه سيعتزل نهاية الموسم الجاري.

وسيواجه أرسنال منافسه اللندني نادي تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي في باكو عاصمة أذربيجان في 29 مايو.