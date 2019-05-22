جيان أسامواه يستجيب لرئيس غانا ويتراجع عن الاعتزال

استجاب أسامواه جيان مهاجم غانا لطلب من رئيس البلاد بأن يكون متاحا لمعاونة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستستضيفها مصر الشهر المقبل، وذلك بعد 48 ساعة فقط من إعلان اللاعب اعتزاله اللعب دوليا.

وأعلن جيان اعتزال اللعب دولياً يوم الاثنين الماضي وبدا أنه غير راض عن حرمانه من شارة قيادة المنتخب رغم أنه لم يلعب مع غانا منذ سبتمبر 2017 بسبب الإصابة. وأصدر اللاعب بيانا جديدا يوم الأربعاء أعرب فيه عن بالغ تأثره بعد أن طلب منه الرئيس نانا أكوفو-أدو أن يشارك في البطولة التي ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأضاف جيان البالغ من العمر 33 عاما والذي استعاد لياقته البدنية أنه وافق على الطلب الرئاسي "بروح طيبة وسأكون متاحا أمام المدرب كويسي أبياه. ما زلت ملتزما بخدمة بلادي وشعب غانا".

وأكد يوجين أرهين المتحدث باسم الحكومة في بيان تدخل الرئيس.

وذكر البيان "من أجل المصلحة الوطنية، حثه الرئيس على التراجع عن قراره بالاعتزال من أجل منتخب غانا وأن يكون متاحا ضمن تشكيلة المدرب كويسي أبياه".

وسجل جيان 51 هدفا في 106 مباريات دولية وهو رقم قياسي في غانا وهز الشباك في ست بطولات متتالية لكأس الأمم الإفريقية وثلاث بطولات لكأس العالم بين 2006 و2014. وجيان أكثر لاعب إفريقي سجل أهدافا في كأس العالم برصيد ستة أهداف.