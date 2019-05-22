دل بوسكي: زيدان لا يحتاج نصيحتي في ريال مدريد

اعترف المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم "فيسينتي دل بوسكي" أن آداء كلا اللاعبين نيمار دا سيلفا وكليان مبابي، نجمي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يروق له، وذلك على خلفية المفاضلة التي دشنتها وسائل الإعلام بين النجمين الكبيرين فيما يتعلق بانتقال أحدهما إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وقال فيسينتي دل بوسكي في تصريحات صحفية يوم الأربعاء: "نيمار أو مبابي؟، أداء كلاهما يروق لي، ولكن أيضا ليس هناك الكثير من اللاعبين في سوق الانتقالات أفضل من اللاعبين الذين يمتلكهم ريال مدريد وبرشلونة حاليا".

وأشار دل بوسكي في حديثه إلى مشوار ريال مدريد هذا الموسم، مؤكدا أنه كان من الصعب تغيير مسيرة الفريق بعد خروجه من منافسات بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وتابع: "وجود ثلاثة مدربين في عام واحد أمر قاس للغاية، كان من الصعب تعديل مسار هذا التراجع السلبي، الجميع كان يفكر في المباراة الأخيرة بدلا من التفكير في تغيير الأمور".

وأوضح دل بوسكي أنه ليس عليه أن يعطي دروسا للمدرب الحالي لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، وأكمل قائلا: "زيدان لن يطلب مني النصيحة، لديه فريق جيد للغاية وسيجدد دمائه، أثق بأن هؤلاء اللاعبين الذين سيرحلون سيسعدون الأندية التي سينضمون إليها".

وتعليقا على تصريحات المهاجم الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد، التي قال فيها أن لاعبي كرة القدم هم محض "روبوتات"، أكد دل بوسكي قائلا: "في عالم كرة القدم والأعمال يجب أن يكون هناك انضباط، هذه الجملة ما كان لوجودها أي أهمية لو كانت الأمور سارت بشكل جيد".

ومن ناحية أخرى، أكد المدير الفني السابق أن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، الذي سيقام يوم السبت المقبل بين فالنسيا وبرشلونة على ملعب نادي بيتيس، يحتمل كل التوقعات، كما أعرب عن أمله بأن تكون هذه المباراة بمثابة "دعاية جيدة" لكرة القدم.

وأردف دل بوسكي قائلا: "فالنسيا يصل إلى المباراة متمتعا بحيوية كبيرة، فيما يصل برشلونة إليها وهو يعاني من الصدمة بسبب خروجه من منافسات الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أرى نهائي يحتمل كل التوقعات، ليس لدي توقعات، ما أطلبه هو أن تكون المباراة دعاية جيدة لكرة القدم".

ورغم أنه كان مدربا سابقا لريال مدريد، اعترف دل بوسكي بهيمنة برشلونة على بطولة الدوري الإسباني "الليغا"، وأضاف قائلا: "بالطبع كان الأفضل ولقد برهن على ذلك بالكرة التي يقدمها وبانتصاراته، كان موسم الدوري غريبا لأن ريال مدريد كان بعيدا، كان هناك مفاجآت مثل خيتافي وايبار".

وعلى جانب أخر أعرب دل بوسكي عن شعوره بالفخر بالمدربين الإسبان، وخاصة جوسيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتابع دل بوسكي قائلا: "أنا سعيد للغاية بانتصارات غوارديولا لأنه يمثل جيدا الكرة الإسبانية، رؤيته بجانب خابي غراسيا في مباراة نهائية أمر يدعو للفخر".

وفي نفس السياق، بعث دل بوسكي برسالة دعم للمدرب الحالي للمنتخب الإسباني، لويس انريكي، كما أكد أنه يتوقع أن يكون هناك مدربون إسبان في المستقبل ذو مسيرة واعدة مثل تشافي هيرنانديز الذي أنهى مسيرته الكروية قبل أيام، بالإضافة إلى راؤول جونزاليز، اللاعب السابق لريال مدريد.

وأشار دل بوسكي قائلا: "راؤول بدأ يتعلم ويتكون، لا توجد نصيحة واحدة وحسب لكي تكون مدربا جيدا، ولكن أن تبدأ بهذه الطاقة ومع ريال مدريد فهذا أمر رائع". يذكر أن راؤول يعمل حاليا مدربا في قطاع الناشئين للنادي الملكي.