ساري: فوزنا بالبطولة سيكلل موسماً رائعاً

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي إن الفوز على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم الأسبوع المقبل سيكلل موسما رائعا للفريق رغم التكهنات حول مستقبله.

وتعرض المدرب الإيطالي لانتقادات حادة من جماهير ستامفورد بريدج في موسمه الأول، لكنه قاد تشيلسي لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن فرص استمراره في منصبه في الموسم المقبل قال ساري إن مواجهة أرسنال هي مستقبله الآن لكنه سيتحدث مع مسؤولي النادي بعد اللقاء. وأبلغ الصحافيين قبل مواجهة أرسنال في باكو عاصمة أذربيجان يوم الأربعاء المقبل "يتبقى عامان في عقدي وسأتحدث مع النادي بعد النهائي. أريد أن أعرف إن كان يشعر بالرضا عن عملي".

ووصل تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة أيضا هذا الموسم لكنه خسر أمام مانشستر سيتي بطل الثلاثية المحلية ويرى مدرب نابولي السابق أن فريقه يستحق التتويج بلقب.

وقال "أعتقد أننا خضنا موسما جيدا رغم المشاكل الكثيرة. خسرنا مباراتين أو ثلاث مباريات على نحو سيئ لكن الموسم كان جيدا في النهاية، وصلنا إلى نهائي الدوري الأوروبي لذا نعتبر الموسم جيدا وإذا حققنا اللقب سيكون موسما رائعا".

ورفض تقييمه على أساس النتيجة فقط سواء فاز تشيلسي أو خسر من أرسنال.

وتابع "إذا كان الأمر هكذا أود الرحيل فورا لأنه لا يمكن بعد عشرة أشهر من العمل أن تقيّم كل شيء في 90 دقيقة. إما أن تكون سعيدا بعملي أو غير سعيد".

وتوقع ساري لحاق لاعب الوسط نغولو كانتي بالنهائي بعد عودته للتدريبات عقب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن المدافع أنطونيو روديغر لن يكون جاهزا.

ويفتقد تشيلسي جهود لاعب وسط إنجلترا روبن لوفتوس-تشيك بعد إصابته في وتر العرقوب خلال مباراة ودية الأسبوع الماضي.

وحجز تشيلسي مقعده بالفعل في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لكن أرسنال يجب أن يفوز في باكو إذا أراد الالتحاق ببطولة الصفوة وهو سلاح ذو حدين من وجهة نظر ساري.

وأوضح المدرب الإيطالي "إنها مخاطرة (لأن لاعبي تشيلسي أقل حماسا) لكن أرسنال سيتحمل ضغوطا أكبر لذا يمكن النظر إلى الأمر بشكل ايجابي وسلبي. قبل شهرين كنا نريد مكانا في دوري الأبطال عبر الدوري الممتاز ثم أردنا الفوز بلقب لذا نعتبر النهائي مهما جدا لنا ونشعر بأننا نستحق اللقب".

ورد ساري على توقعات خوض صانع اللعب إيدن هازارد مباراته الأخيرة مع تشيلسي قبل انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.

وقال ساري "أود أن نحترم قراره لكن لا أعرف ما سيحدث. أتمنى أن يبقى معنا لكن يجب أن نستعد لأي قرار مختلف".