سيميوني يتعهد بالاستمرار .. وتغيير "الحرس القديم"

تعهد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بالاستمرار مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم توقعات بمغادرة لاعبين كبار لصفوف الفريق عقب نهاية الموسم.



وقال المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 49 عاما إنه سيشرف على عملية تغيير الحرس القديم، ويتطلع لإعادة بناء الفريق الفائز بلقب الدوري الإسباني عام 2014 بينما احتل المركز الثاني هذا الموسم خلف برشلونة البطل.



وأضاف في مؤتمر صحافي بعد مباراة ودية أمام بيطار القدس: أحب وظيفتي وأشعر بالتزامي الشديد تجاه النادي. أعرف أن الأمور دائما تزداد صعوبة عاما بعد آخر وهذا ما يكشف عن معدننا الحقيقي ويمنحنا الحماس. سنخوض الموسم المقبل بلاعبين يشعرون بحماس كبير.



وواصل: يحدوني الأمل أن أتعامل مع المسؤولية الملقاة على عاتقي وكوني في أتلتيكو. سنحتاج لخط دفاع جديد مع الكثير من العناصر الجديدة.



ويواجه أتلتيكو تغييرات كبيرة بما في ذلك رحيل الرباعي الأساسي لخط الظهر والمؤلف من خوانفران ودييغو غودين وفيليبي لويس في صفقات انتقال حر بينما سينضم لوكاس هرنانديز إلى بايرن ميونخ مقابل 80 مليون يورو، كما أعلن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الأسبوع الماضي أنه سيترك النادي مع احتمال انتقاله لصفوف برشلونة بطل الدوري.



وتحدثت تقارير إعلامية إنجليزية عن احتمال انتقال لاعب الوسط رودريغو إلى مانشستر سيتي، بينما ثارت تكهنات عن مستقبل دييغو كوستا مهاجم منتخب إسبانيا.



وأضاف: مغادرة جريزمان خسارة كبيرة ليس فقط بسبب موهبته ولكن أيضا سنخسر الكثير من الأهداف التي سيصعب إيجاد بديل لها. أما خط الوسط سيبقى كما هو وسيعمل بقية اللاعبين بكل قوة.



وجدد سيميوني، لاعب الوسط الأرجنتيني السابق، عقده حتى 2020 مع أتلتيكو مدريد بعد أن أمضى فترتين منفصلتين في الفريق كلاعب. وبهذا التمديد سيكون المدرب الأرجنتيني أكمل عشر سنوات في تدريب الفريق.



وأحرز أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني سبعة ألقاب منها لقبان للدوري الأوروبي ولقب لكأس ملك إسبانيا إضافة للقب الدوري مرة واحدة. كما قاد المدرب الأرجنتيني الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2014 و2016 ليخسر في النهاية أمام الغريم المحلي ريال مدريد.