شتيغن وكروس أبرز الغائبين عن قائمة ألمانيا في التصفيات

غاب لاعب الوسط توني كروس والحارس مارك-أندريه تير شتيغن عن تشكيلة منتخب ألمانيا لكرة القدم التي استدعاها المدرب يواكيم لوف لخوض تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل.

وأصيب حارس برشلونة الإسباني بركبته فيما عانى لاعب وسط ريال مدريد الإسباني إصابة عضلية. وتحل ألمانيا في 8 يونيو على بيلاروسيا ثم تستضيف إستونيا في ماينتس بعدها بثلاثة أيام.

وأشار الاتحاد الألماني إلى أن الحارس مانويل نوير استدعي "في الوقت الحالي"، إذ يعاني حارس بايرن ميونخ بطل الدوري منذ أسابيع من إصابة عضلية في ربلة ساقه وغاب عن آخر مباريات لفريقه في البوندسليغا. وقد يستعيد موقعه يوم السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس ضد لايبزيغ.

وخاضت ألمانيا مباراة واحدة في مجموعتها الثالثة فازت فيها على أرض هولندا 3-2. وضمت التشكيلة في حراسة المرمى، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، بيرند لينو (أرسنال الإنجليزي)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت).

وفي الدفاع، ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مارسيل هالستنبرغ ولوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، يوناش هكتور (كولن)، ثيلو كيهرر (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نيكو شولز (هوفنهايم)، نيكلاس شتارك (هرتا برلين)، نيكلاس زوليه (بايرن ميونخ)، يوناثان تاه (باير ليفركوزن)، وفي خط الوسط، يوليان براندت وكاي هافيرتس (باير ليفركوزن)، يوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان)، سيرج غنابري وليون غوريتسكا ويوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، وايلكاي غوندوغان ولوروا سانيه (مانشستر سيتي الإنكليزي)، وماركو رويس (بوروسيا دورتموند)، وتيمو فيرنر (لايبزيغ) وحيدا في الهجوم.