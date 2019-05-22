كاباروس يترك تدريب إشبيلية ويبقى في الجهاز الفني

قال نادي إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء إن المدرب خواكين كاباروس سيترك منصبه لكنه سيبقى ضمن الجهاز الفني.

وتولى كاباروس قيادة إشبيلية للمرة الثالثة في مارس الماضي بعد تحويل منصبه من مدير رياضي إلى مدرب عقب إقالة بابلو ماتشين.

واجتمع المدرب البالغ من العمر 64 عاما مع رئيس النادي والمدير الرياضي خلال جولة خارجية للفريق في تنزانيا عقب انتهاء الموسم وتوصل جميع الأطراف إلى هذا القرار.

وقال النادي في بيان "اعتبارا من موسم 2019-2020 سيلعب المدرب الحالي دورا بارزا في التوجه الرياضي لإشبيلية". ولم يكشف النادي أي تفاصيل عن خليفته.

وتولى كاباروس تدريب إشبيلية، بطل الدوري الأوروبي خمس مرات، في 167 مباراة وقاد النادي لاحتلال المركز السادس في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم والتأهل للدوري الأوروبي.

وكشف كاباروس الشهر الماضي أنه مصاب بسرطان الدم لكنه تعهد بمواصلة مهمته.