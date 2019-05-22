ميسي على رأس قائمة الأرجنتين في كوبا أميركا

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن قائمة الفريق الذي سيخوض بطولة كوبا أميركا والمقرر إقامتها في البرازيل في يونيو المقبل، وشهدت تواجد الأسطورة ليونيل ميسي على رأس القائمة.

وغاب ليونيل عن المشاركة مع المنتخب بعد نهاية مونديال 2018 في روسيا، قبل أن يعود مرة أخرى في مارس الماضي للمشاركة أمام فنزويلا وديًا في مدريد الإسبانية.

واختار سكالوني عددًا من الوجوه الشابة للمشاركة مع منتخب الأرجنتنين، في محاولة منه لتأسيس جيل جديد بعد سنوات من الاعتماد على أصحاب الخبرة.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: إستيبان أندرادا (بوكا جونيورز) - فرانكو أرماني (ريفر بليت) - أوجستين مارشسين (كلوب أمريكا)، وفي الدفاع: نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي) – خوان فويث (توتنهام) - فونيس موري (فياريال) - ميلتون كاسكو (ريفر بليت) - رينزو سارافيا (راسينج) - نيكولاس تاغليافيكو (أياكس).

واختار سكالوني في الوسط كلاً من جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس) - أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان) – باولو ديبالا (يوفنتوس) - ماركوس أكونا (سبورتنغ لشبونة) - رودريغو دي بول (أودينيزي) - إزكويل بالاسيوس (ريفر بليت) - ليوناردو باريديس (باريس سان جيرمان) - روبيرتو بيريرا (واتفورد) - جيرمان بيزيلا (فيورنتينا) - غويدو رودريغيز (كلوب أمريكا)، وفي الهجوم ليونيل ميسي (برشلونة) – سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي) - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – ماتياس سواريز (ريفر بليت).

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الثانية للمنافسة، والتي تضم معها كلا من كولومبيا وباراجواي وقطر، في البطولة التي تنطلق في 14 يونيو المقبل، وتختتم في السابع من يوليو.