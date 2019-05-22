هيوتن مستاء من إقالته رغم بقاء برايتون في "الممتاز"

المصدر: لندن - د ب أ

قال كريس هيوتن المدير الفني السابق لفريق برايتون الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء إنه شعر "بخيبة أمل ودهشة شديدتين" إزاء قرار إقالته من تدريب الفريق.

وقاد هيوتن فريق برايتون لحسم استمراره في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

لكن النادي أعلن إقالة هيوتن، مدافع توتنهام السابق، مع ختام منافسات الموسم وقد أعلن خلال الأسبوع الجاري تعيين غراهام بوتر مديرا فنيا للفريق.

وقال هيوتن في بيان نشرته رابطة مدربي الدوري الإنجليزي "شعرت بخيبة أمل شديدة ودهشة إزاء قرار إنهاء عملي مع فريق برايتون... لقد استمتعت بفترة الأربعة أعوام ونصف العام، التي قضيتها في تدريب هذا النادي المتميز".

وأضاف "أود أن أبدي امتناني لأعضاء الجهاز الفني الذين عملوا معي، واللاعبين والجماهير وكل المعنيين بالنادي، وأتمنى لهم التوفيق في المستقبل".