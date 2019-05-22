يوليان براندت يعزز هجوم دورتموند الموسم المقبل

ضم بروسيا دورتموند وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء، يوليان براندت جناح منتخب ألمانيا الشاب.

ووافق دورتموند على ضم لاعب الوسط المهاجم والمتعدد المواهب براندت من باير ليفركوزن لمدة خمس سنوات وتتبقى فقط بعض التفاصيل النهائية في العقد.

وقال براندت البالغ من العمر 23 عاما في بيان أصدره دورتموند "اتخذ بعض القرارات في حياتي استنادا إلى إحساسي. إنه شعور مهم بالنسبة لي. ينتابني إحساس رائع تجاه بروسيا دورتموند. أريد أن يتطور مستواي أكثر مع الفريق هنا".

واحتل دورتموند المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ البطل الأسبوع الماضي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات الموسم المقبل.