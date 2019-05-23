البرازيلي بابتيستا يعلن اعتزاله كرة القدم

قرر لاعب خط الوسط البرازيلي جوليو بابتيستا، الفائز مع منتخب البرازيل بلقبين في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أميركا"، إنهاء مسيرته الرياضية يوم الخميس.

وقال بابتيستا، 37 عاما، على وسائل التواصل الاجتماعي إنه بعد 20 عاما قضاها في صفوف أفضل فرق الساحرة المستديرة، حان الوقت للاعتزال وبدء حياة جديدة، معربا عن امتنانه لأولئك الذين ساعدوه خلال مشواره الكروي.

وبجانب مشاركته في 47 مباراة دولية بقميص المنتخب البرازيلي، لعب بابتيستا مع فريقي أرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، الذي فاز معه بلقب الدوري في إسبانيا عام 2008.

كما سبق لبابتيستا اللعب في صفوف فرق ساو باولو وكروزيرو البرازيليين وروما الإيطالي وكلوج الروماني.