خوان فران يغادر أتلتيكو مدريد بعد غودين وغريزمان

يقيم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم حفل وداع يوم الخميس تكريما لخوانفران توريس، لاعب الفريق الأول الذي قرر الرحيل عن الفريق بعد قضاء تسعة مواسم به.

وتقام الاحتفالية على ملعب واناد ميتروبوليتانو.

وفاز خوانفران خلال ثماني سنوات ونصف السنة بسبع ألقاب كان أبرزها لقب الدوري في موسم 2013 - 2014 بالإضافة للفوز بالدوري الأوروبي مرتين 2012 و2018، وكأس السوبر الأوروبي مرتين 2012 و2018 وكأس ملك إسبانيا في 2013 وكأس السوبر الإسباني 2014.

كما لعب مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016. وانضم خوانفران، 34 عاما، لأتلتيكو في فترة الانتقالات الشتوية 2011 من أوساسونا، بعد أن نشأ في فريق ريال مدريد.