رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لدوري الأمم الأوروبية

أعلنت البرتغال صاحبة الضيافة يوم الخميس تشكيلتها لأول نهائيات لدوري الأمم لكرة القدم بقيادة كريستيانو رونالدو كما ضمت مهاجم بنفيكا الشاب جواو فيلكس.

وتستهل البرتغال البطولة الجديدة بمباراة في الدور قبل النهائي ضد سويسرا في بورتو في الخامس من يونيو، ويلتقي الفائز مع إنجلترا أو هولندا في النهائي على الملعب ذاته بعد أربعة أيام أخرى.

وضمت التشكيلة رونالدو (34 عاما) كما هو متوقع عقب عودته للفريق بعد غيابه عن عدة مباريات العام الماضي بالاتفاق مع المدرب فرناندو سانتوس.

وقدم جواو فيلكس أداء رائعا في موسمه الأول مع بنفيكا واجتذب اهتمام عدد من الأندية من كافة أنحاء أوروبا، لكنه لم يخض من قبل أي مباراة دولية مع البرتغال.

وجاءت التشكيلة في حراسة المرمى، بيتو (غوزتيبي التركي) روي باتريشيو (ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي) جوزيه سا (أولمبياكوس اليوناني)، وفي الدفاع رفائيل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني) ماريو روي (نابولي الإيطالي) روبن دياز (بنفيكا) جوزيه فونتي (ليل الفرنسي) بيبي (بورتو) نلسون سيميدو (برشلونة الإسباني) جواو كانسيلو (يوفنتوس الإيطالي).

وفي خط الوسط، دانيلو بيريرا (بورتو) وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني) روبن نيفيس (ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي) برونو فرنانديز (بورتو) بيزي (بنفيكا) جواو موتينيو (ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) ديوغو جوتا (وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي)، وفي الهجوم، رافا سيلفا (بنفيكا) غونزالو غيديس (فالنسيا الإسباني) جواو فيلكس (بنفيكا) كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) دييغو سوزا (سبورتنغ براغا).