في رمضان.. لينكير يخطف لقب الهداف وينتقل إلى برشلونة

عرف العالم النجم الإنجليزي السابق غاري لينكير هدافاً لا يشق له غبار عندما حصل على جائزة الحذاء الذهبي لمونديال كأس العالم 1986 الذي أقيم خلال شهر رمضان في ذلك العام.

مشوار لينكير مع الأهداف المونديالية بدأ بهاتريك في مرمى بولندا، قبل أن يسجل هدفين أمام باراغواي، ويختتم أهدافه في مرمى الأرجنتين بالمواجهة التي انتهت لمصلحة الأخير بهدفي مارادونا الشهيرين.

ومن أبرز الإنجازات التي يحفظها متابعو كرة القدم للنجم الإنجليزي لينيكر، أنه لم يسبق له الحصول على بطاقة صفراء أو حمراء طوال مسيرته الرياضية.

وبعد ذلك المونديال انتقل لينكير إلى نادي برشلونة الإسباني بعدما دفع الأخير قرابة 3 ملايين جنيه إسترليني للحصول على خدمات الهداف المونديالي.