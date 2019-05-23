نيمار يغيب عن تدريبات باريس سان جيرمان دون إذن مسبق

غاب النجم البرازيلي نيمار يوم الخميس عن تدريب فريقه باريس سان جرمان المحتفظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب صحافي في وكالة "فرانس برس"، بينما أكد مدربه الألماني توماس توخل أنه لم يعطه الإذن بذلك، عشية المباراة الأخيرة هذا الموسم.

وينفذ نيمار حاليا عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات على خلفية مشادة مع أحد مشجعي رين بعد نهائي مسابقة كأس فرنسا الذي خسره فريقه، ما سيحول بالتالي دون مشاركته في مباراة فريقه ضد مضيفه رينس يوم الجمعة في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري المحلي.

وفي الحصة التدريبية التي أقامها الفريق يوم الخميس، أفاد صحافي "فرانس برس" أن نيمار، أغلى لاعب في العالم، لم يكن بين زملائه على أرض الملعب.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإن نيمار الذي شارك يوم الأربعاء في حفل للنادي، توجه إلى البرازيل للالتحاق بمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض بطولة كوبا أميركا على أرضه والتي تنطلق في 14 يونيو.

وفي حين لم يؤكد النادي ما أوردته الصحيفة، لوحظ أن مواطنَي نيمار تياغو سيلفا وماركينيوس كانا مشاركين في الحصة التدريبية يوم الخميس.

وردا على سؤال عما إذا كان قد أجاز للاعب الغياب، قال توخل في مؤتمر صحافي: باريس سان جرمان حرر نيمار؟ هذا الأمر لم يحصل من قبلي، هذا أمر ليس رياضيا، ولا يعود لي اتخاذ القرار بتحريره من عدمه.