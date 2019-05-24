اليابان تشارك بتشكيلة شابة في كوبا أميركا

أعلنت اليابان عن تشكيلة شابة لخوض منافسات كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الشهر المقبل في البرازيل واستدعى المدرب هاجيمي مورياسو يوم الجمعة‭‭ ‬‬ستة لاعبين فقط سبق لهم خوض مباريات دولية من إجمالي 23 لاعبا.

ويشير قرار مورياسو باختيار هذه التشكيلة الشابة إلى رغبة اليابان في تحقيق الميدالية الذهبية حين تستضيف أولمبياد طوكيو 2020.

ويُسمح في منافسات كرة القدم الأولمبية باختيار ثلاثة لاعبين فقط تزيد أعمارهم على 23 عاما.

وضمت التشكيلة المتجهة إلى البرازيل شينغي أوكازاكي مهاجم ليستر سيتي السابق، الذي سجل 50 هدفا في 116 مباراة دولية، والحارس إيغي كاواشيما ولاعب الوسط جاكو شيباساكي ممن تزيد أعمارهم على 23 عاما.

كما اختير لاعب الوسط الصاعد شويا ناكاغيما، الذي تألق منذ صار من الأعمدة الرئيسية في فترة مورياسو، لمنح صلابة أكبر للتشكيلة، وانضم أيضا تاكيفوسا كوبو (17 عاما) نجم الدوري الياباني الذي لفت أنظار الجماهير مع المتصدر طوكيو هذا الموسم.

وتشارك اليابان وقطر في البطولة من خارج أمريكا الجنوبية ببطاقتي دعوة. وأوقعت القرعة اليابان في مواجهة أوروغواي والإكوادور وتشيلي في المجموعة الثالثة.