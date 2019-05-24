فينغر: سأعود قريباً إلى كرة القدم.. وأفتقد أرسنال كثيراً

ألمح الفرنسي المخضرم أرسين فينغر المدرب الأسطوري لأرسنال الإنجليزي، إلى أنه سيعود قريبا لعالم كرة القدم، لكن أشار إلى عدم تأكده من المنصب الذي سيتولاه.

وقال فينغر /69 عاما/ لمحطة "بي.بي.سي" يوم الجمعة "ستروني مجددا في كرة القدم، كمدرب؟ لا أعرف.

وتولى فينغر منصب المدير الفني لأرسنال بين عامي 1996 و2018 وفاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وسبعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليصبح أنجح مدرب في تاريخ النادي.

ولكن في نهاية عصره تراجعت نتائج وأداء ارسنال وبات عاجزا على منافسه خصومه سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح فينغر: أعتقد أنني سأعود إلى الإدارة سريعا جدا، لكني استمتعت بالابتعاد قليلا. مؤكدا استمتاعه بالعمل الخيري وحضور المؤتمرات والابتعاد عن الأضواء.

وأشار: أصبحت أقل عرضة للتوتر، لكني لدي منظور أفضل للأمور، أرى الأخطاء التي يرتكبها المدربون لكني لا أدفع ثمنها، كرة القدم لا تزال مصدر عشقي، سأعود قريبا لكن لا يمكنني أن أكشف تحديدا عن طبيعة منصبي.

وأعرب فينغر عن حبه لارسنال، قائلا :افتقد المنافسة وافتقد أرسنال لأنني تركت قلبي معلق هناك، أعطيت حياتي لهذا النادي طوال 22 عاما، كل دقيقة من حياتي كانت مخصصة لهذا النادي، افتقد إلى القيم التي طورناها داخل النادي.

وسيكون فينغر حاضرا خلال مباراة أرسنال مع تشيلسي يوم الأربعاء المقبل في نهائي الدوري الأوروبي في باكو.

وأكد فينغر أن غياب لاعب الوسط الارميني هنريك مخيتاريان لاعب وسط أرسنال عن المباراة المقامة في أذربيجان لأسباب سياسية أمر غير مسبوق في ملاعب كرة القدم.

وغاب مخيتاريان عن فريقه في كافة المباريات التي لعبها في أذربيجان في الماضي، وفقا لما ذكرته (بي بي سي)، بسبب التوتر السياسي بين أذربيجان وأرمينيا.