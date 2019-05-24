كولومبيا تتخطى بولندا.. واليابان تتعادل مع الإكوادور في مونديال الشباب

المصدر: غداينيا - د ب أ

استهل منتخب كولومبيا مسيرته في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) لكرة القدم، المقامة حاليا في بولندا، بالفوز 2 - صفر على نظيره البولندي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى.

وتقدم المنتخب الكولومبي بهدف حمل توقيع إيفان أنغولو في الدقيقة 23، في المباراة الأخرى التي تابعها السويسري جياني إنفانتينو رئيس "فيفا".

وبينما حاول منتخب بولندا إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، أحرز لويس ساندوفال الهدف الثاني لكولومبيا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وخيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء منتخبي اليابان والإكوادور، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبادر المنتخب الإكوادوري بالتسجيل بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز كيوسوكي تاجاوا لاعب منتخب اليابان هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أدرك المنتخب الياباني التعادل عن طريق لاعبه كوتا يامادا في الدقيقة 68، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

