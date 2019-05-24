مونديال الشباب: نيجيريا تسحق قطر.. ونيوزيلندا تدك مرمى هندوراس

اكتسح منتخب شباب نوزيلندا نظيره منتخب هندوراس 5 - صفر، يوم الجمعة، في مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليًا في بولندا.

وتقدم منتخب نيوزيلندا في الدقيقة الثامنة عن طريق داروين دييغو مدافع هندوراس بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف بنيامين وين الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وعاد وين إلى تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 27، قبل أن يسجل ساريرت سينج الهدف الرابع في الدقيقة 51، فيما اختتم ماتيو كونوري مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وحصل منتخب نيوزيلندا على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بينما فشل منتخب هندوراس في تسجيل أي نقاط، في انتظار المباراة الأخرى في المجموعة والتي تجمع بين النرويج وأوروغواي.

وفاز منتخب نيجيريا على نظيره القطري، 4 - صفر، يوم الجمعة، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليًا في بولندا.

وتقدم المنتخب النيجيري في الدقيقة 11 عن طريق ماكسويل إيفوييم، قبل أن يضيف زميله أوكوشينكو أوفيا الهدف الثاني في الدقيقة 23. وفي الدقيقة 68 سجل توم ديلي بشيرو الهدف الثالث لنيجيريا، قبل أن يختتم زميله أهداف الفريق في الدقيقة 72.

ومنح الفوز المنتخب النيجيري أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب القطري في تحقيق أي نقطة، في انتظار مباراة أوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية بالمجموعة ذاتها.