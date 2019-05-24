ميسي: ليفربول تلاعبوا بنا.. والهزيمة عصفت بموسمنا

قال ليونيل ميسي إن هزيمة برشلونة المفاجئة 4-صفر أمام ليفربول والتي أطاحت بالعملاق الإسباني من دوري أبطال أوروبا عصفت بموسم برشلونة ليكتفي بمطاردة ثنائية محلية عندما يواجه فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت.



وفي أول مؤتمر صحافي له في أربع سنوات وأول ظهور إعلامي لميسي منذ الهزيمة 4-3 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لم يستطع اللاعب الأرجنتيني المعروف بقلة كلامه أن يكتم انتقاده لأداء فريقه على ملعب أنفيلد.



وقال ميسي: لم يكن الأمر سيئا تماما في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني توقفنا عن اللعب. كان هناك طرف واحد فقط في الملعب وكان هذا أكبر خطأ ارتكبناه. وتابع : أسوأ شيء فعلناه ولا نستطيع أن نسامح أنفسنا عليه أننا توقفنا عن القتال وسمحنا لهم بالتلاعب بنا.



وأصبح هداف برشلونة على مر العصور قائدا للفريق لأول مرة هذا الموسم ورغم فوز العملاق الإسباني بلقب الدوري قبل ثلاث مباريات من النهاية لم يستطع ميسي نسيان الهزيمة أمام ليفربول.



وقال: أمضيت موسما رائعا كقائد للفريق. فزنا بالدوري. ووصلنا إلى نهائي الكأس. أعتقد أنه كان موسما جيدا باستثناء مباراة ليفربول التي عصفت بهذا الموسم الرائع.