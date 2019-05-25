باريس يمدد عقد توخيل حتى 2021

المصدر: باريس - د ب أ

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم يوم السبت، أن الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق مدد عقده مع النادي لعام واحد ليظل مرتبطا بالفريق حتى يونيو 2021.

وكان توخيل (45 عاما)، تولى سان جيرمان بداية من يونيو 2018 لكنه مر بكبوة هائلة في أول مواسمه مع الفريق حيث خرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا ولم يحرز سوى لقب الدوري الفرنسي علما بأنه بدأ الموسم المنقضي بإحراز لقب كأس السوبر الفرنسي.

ورغم نجاحه في قيادة سان جيرمان للدفاع عن لقب الدوري والفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخ الفريق ، سقط سان جيرمان بقيادة المدير الفني الألماني أمام رين في نهائي كأس فرنسا في أواخر أبريل الماضي.

وأكد نادي باريس سان جيرمان أن توخيل حظي "بدعم قوي من اللاعبين والطاقم التدريبي وجميع أعضاء النادي بفضل رؤيته الحديثة لكرة القدم وقدرته على الاحتواء لإجادته العلاقات الإنسانية".

وقال توخيل إنه يشعر بالفخر والسعادة الشديدين لتمديد علاقته بالنادي.