عاد أستون فيلا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عقب ثلاث سنوات من الغياب بفوزه 2-1 على ديربي كاونتي في نهائي ملحق الترقي الخاص بدوري الدرجة الأولى والذي أقيم في ويمبلي يوم الاثنين.
ووضع أنور الغازي وجون ماكين أستون فيلا في المقدمة بنتيجة 2-صفر قبل أن يسجل ديربي هدفا في الدقيقة 81 لكن فريق المدرب دين سميث تماسك ليحقق الفوز والصعود.
أستون فيلا يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
عاد أستون فيلا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عقب ثلاث سنوات من الغياب بفوزه 2-1 على ديربي كاونتي في نهائي ملحق الترقي الخاص بدوري الدرجة الأولى والذي أقيم في ويمبلي يوم الاثنين.