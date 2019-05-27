أستون فيلا يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

عاد أستون فيلا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عقب ثلاث سنوات من الغياب بفوزه 2-1 على ديربي كاونتي في نهائي ملحق الترقي الخاص بدوري الدرجة الأولى والذي أقيم في ويمبلي يوم الاثنين.



ووضع أنور الغازي وجون ماكين أستون فيلا في المقدمة بنتيجة 2-صفر قبل أن يسجل ديربي هدفا في الدقيقة 81 لكن فريق المدرب دين سميث تماسك ليحقق الفوز والصعود.