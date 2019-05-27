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أستون فيلا يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: لندن - رويترز
جانب من تتويج أستون فيلا بعد نهاية المباراة
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عاد أستون فيلا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عقب ثلاث سنوات من الغياب بفوزه 2-1 على ديربي كاونتي في نهائي ملحق الترقي الخاص بدوري الدرجة الأولى والذي أقيم في ويمبلي يوم الاثنين.

ووضع أنور الغازي وجون ماكين أستون فيلا في المقدمة بنتيجة 2-صفر قبل أن يسجل ديربي هدفا في الدقيقة 81 لكن فريق المدرب دين سميث تماسك ليحقق الفوز والصعود.

كلمات دالّة

#أستون فيلا, #الدوري الإنجليزي, #ديربي

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