بعد سواريز وميسي.. كوالياريلا عقبة جديدة تعرقل رونالدو

أخفق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، للموسم الرابع على التوالي بالتتويج بلقب هداف بطولة الدوري، وهو ما يعد عثرة جديدة في طريق اللاعب الكبير الذي أصبح أول لاعب يفوز بلقب الدوري وجائزة لاعب العام في كل من إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن رونالدو (34 عاما) تمكن من الفوز بأول ألقابه في الدوري الإيطالي ولكنه لم يتمكن من إنهاء الموسم متوجا بلقب هداف المسابقة. كما أنه ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية ولم يحقق أيضا فيها لقب الهداف.

وحل رونالدو في المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2018 - 2019 برصيد 21 هدفا وبفارق خمسة أهداف عن المتصدر فابيو كوالياريلا "36 عاما" (26 هدفا).

وتعتبر الحصيلة التهديفية لرونالدو هذا الموسم مع يوفنتوس هي الأقل عبر مسيرته في الدوريات الأوروبية منذ أن رحل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن يجب أن نأخذ في الحسبان أنه غاب لبعض الفترات عن مباريات الدوري الإيطالي بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب البرتغالي، وذلك قبل انطلاق منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن أهداف رونالدو مع ريال مدريد، ناديه السابق، في الدوري الإسباني لم تقل في أي مرة عن 25 هدفا، وكان ذلك أسوأ معدل تهديفي له حققه في موسم 2016-2017.

وتوج رونالدو للمرة الأخيرة بلقب هداف الدوري في موسم 2013 -2014 مع ريال مدريد عندما سجل في ذلك الموسم ما يزيد عن ضعف ما سجله في الموسم المنقضي مع يوفنتوس، حيث وصل إلى 48 هدفا.

ويعتبر هذا الرقم هو الأفضل في تاريخ الدوري الإسباني بعد الرقم القياسي المسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الذي سجل 50 هدفا في موسم 2011 - 2012.

وفي المواسم التالية أخفق رونالدو مرارا وتكرارا في التتويج بلقب هداف الدوري الإسباني لحساب لويس سواريز في موسم 2015 - 2016 وميسي في موسمي 2016 - 2017 و2017-2018.