خلدون المبارك: نجاح سيتي خلق الغيرة.. ولم نقم بشراء أغلى 10 صفقات

رد خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي بقوة على اتهامات خافي تيباس رئيس "الليغا" الإسبانية بأن سيتي أضر بسوق الانتقالات بالإنفاق الضخم.

وقال خلدون المبارك في تصريحات إعلامية إنه واثق بأن التحقيق في تهمة خرق القوانين المالية التي تحكم الأندية الأوروبية وقوانين اللعب النظيف ستبرئ سيتي، موضحا: أعتقد بأني أحترم المؤسسات القانونية التي تقوم بعملها، و أعتقد أن علينا أن نجيب باحترافية وهذا ما قمنا به ونحن نتعامل مع كل من هذه المؤسسات وفق العملية ولدينا أجوية واضحة، وبكل ارتياحية إنه إذا حوكمنا حسب الحقائق فإننا سننتصر، نحن واثقون في وضعيتنا ومرتاحون فيها ولست قلقا لأن الحقيقة ستنتصر.

وأضاف: النجاح يخلق الغيرة و الحسد، وهذا جزء من اللعبة، عندما سيطر مانشستر يونايتد على الدوري الممتاز لسنوات طويلة، كانوا يدركون أن عليهم التعامل مع الأمر لسنوات، وهذا جزء من اللعبة، ليس الأمر سهلا في مسابقتنا وندرك هذا.

وتابع: ما قاله رئيس "الليغا" الإسبانية أرى في الأمر نفاقا وهذا أمر يدعو للسخرية، أولا، لننظر إلى البطولة الإسبانية عدد المرات التي حطمت فيها الأرقام القياسية في شراء اللاعبين، أقصد من بدأ كل هذا؟ لنعد إلى الوراء، لويس فيغو زين الدين زيدان، القفزات الكبيرة في الصفقات أين حدثت.. يجب العودة إلى تاريخ "الليغا"، هي بطولة يسيطر عليها ناديان وتيباس عليه العودة إلى التاريخ وماذا حدث عبر السنوات، عليهم النظر إلى الصفقات، أكبر عشر صفقات في التاريخ مانشستر سيتي ليس لديه صفقة واحدة ضمنها، وبالتالي لا أعتقد أننا يجب أن نتخذ الأمر بجدية وأطلب من مشجعينا أن يضعوا الأمر ضمن نصابه، انظروا دائما للوقائع والناس الذين بيوتهم من زجاج لا يجب أن يرموا الحجر، ولنركز دائما على الحقائق.