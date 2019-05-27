فالنسيا يحتفل بكأس الملك وسط الآلاف من أنصاره

احتفل نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم يوم الأحد بفوزه ببطولة كأس ملك إسبانيا وسط الآلاف من أنصاره، وذلك بعدما تجول في حافلة مع كأس البطولة طوال ساعتين في مدينة فالنسيا، معقل النادي.

وكان فالنسيا قد توج بلقب كأس ملك إسبانيا يوم السبت إثر تغلبه على برشلونة 2 - 1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بينيتو فيامارين، معقل نادي إشبيلية.

وعقب وصوله إلى المطار قادما من إشبيلية، توجه الفريق البطل إلى ملعب النادي "مستايا" مباشرة وسط حشد هائل من جماهيره ووسط تواجد أمني مكثف لتأمين الانتخابات البلدية الجارية في إسبانيا هذه الأيام.

وداخل المستايا خرج لاعبو فالنسيا ومدربهم غارسيا تورال لتحية الجماهير، التي ملأت مدرجات الملعب، حاملين كأس البطولة.

وقال داني باريخو، قائد فالنسيا : إنه أمر لا يمكن وصفه، هذا أول لقب لي مع بلنسية بعد ثمانية مواسم هنا، لا أجد الكلمات، لقد تمكنت من رفع كأس لفالنسيا وهو أمر لن أنساه أبدا.

ومن جانبه، أشار مهاجم فالنسيا ، الفرنسي كيفين غاميرو، إلى الهدف الذي سجله في مرمى برشلونة في تلك المباراة النهائية، حيث قال: لقد أنهينا الموسم على القمة وحققنا لقبا وهذا ما كنا نريده، لحظة رفع الكأس كانت مميزة.