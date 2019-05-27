مانشستر سيتي يحاول الإسراع في تجديد عقد الألماني ساني

المصدر: لندن - د ب أ

يتطلع فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتمديد عقد جناحه الألماني ليروي ساني بعد أن كشف بايرن ميونخ بطل "البوندسليغا" صراحة عن رغبته الشديدة في ضم اللاعب الشاب.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" يوم الاثنين أن مانشستر سيتي يتطلع للقاء وكيل أعمال ساني قريبا للحديث عن تمديد العقد.

ويمتد عقد ساني مع مانشستر سيتي حتى عام 2021. وانضم صاحب الـ "23 عاما" إلى سيتي في 2016 قادما من صفوف نادى شالكة الألماني، وتردد أن اللاعب رفض أكثر من عرض من جانب فريقه الإنجليزي لتجديد تعاقده معه.