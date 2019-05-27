مونديال الشباب: قطر تتلقى الهزيمة الثانية.. والأوروغواي تكسب الهندوراس

المصدر: تيتشي - د ب أ

وضع منتخب أوكرانيا قدما في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في بولندا، بعدما انتصر على نظيره القطري 1 - صفر يوم الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده بذلك إلى ست نقاط منفردا بصدارة المجموعة، انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة المقررة بين المنتخبين الأميركي والنيجيري، أما المنتخب القطري فقد ظل بدون رصيد من النقاط، حيث كان قد خسر مباراته الأولى بالجموعة أمام المنتخب النيجيري.

وجاء هدف الفوز للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 59 وسجله دينيس بوبوف ليواصل الفريق انطلاقته القوية في البطولة.

وواصل منتخب أوروغواي انطلاقته القوية وتغلب على منتخب الهندوراس 2 - صفر يوم الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

ورفع منتخب أوروغواي رصيده إلى ست نقاط ليتربع على صدارة المجموعة بينما ظل منتخب الهندوراس قابعا في المركز الرابع الأخير بدون رصيد، وذلك انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى المقررة بين منتخبي نيوزيلندا والنرويج.

وافتتح نيكولاس أسيفيدو التسجيل لمنتخب أوروغواي في الدقيقة 41 ثم أضاف نيكولاس سشيبكاس أوليفا الهدف الثاني للفريق في الثواني الأخيرة من المباراة.