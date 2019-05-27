ميلان: دوناروما تعرض لإصابة في أوتار الساق

تعرض جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان لإصابة، دون تدخل من لاعب آخر، خلال آخر مباريات الفريق في الموسم المنقضي من الدوري الإيطالي، وسيغيب على الأرجح عن مباراتي المنتخب الإيطالي المقبلتين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وذكر نادي ميلان يوم الاثنين أن الحارس الدولي البالغ من العمر 20 عاما، تعرض لإصابة في أوتار الساق اليمنى خلال مباراة الفريق أمام سبال يوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وحل بيبي رينا مكان دوناروما خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز ميلان 3 - 2 وتأهل الفريق إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وكان دوناروما في السابعة عشرة من عمره عندما سجل ظهوره الأول مع المنتخب الإيطالي في 2016، وقد كان الحارس الأصغر سنا في تاريخ المنتخب، وشارك منذ ذلك الوقت في 12 مباراة دولية.

ويلتقي المنتخب الإيطالي في مباراتيه المقبلتين بتصفيات يورو 2020، منتخبي اليونان والبوسنة في الثامن و11 من يونيو.