هونيس: بايرن ميونخ يبحث عن لاعبين موهوبين

حث رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أولي هونيس ، المدير الرياضي للنادي، حسن صالحمديتش، على الاستمرار بكل قوة في البحث عن لاعبين موهوبين لضمهم لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وجاءت تصريحات هونيس خلال احتفالات بايرن ميونخ بتتويجه هذا الموسم بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا" للمرة الـ 29 عبر تاريخه ولقب الكأس للمرة الـ 19، والثنائية للمرة الـ 12.

وقال هونيس: صالحميديتش يجب أن يجد لاعبين مناسبين وبعد ذلك يمكننا أن نتحدث عن الأموال.

وأشار هونيس إلى أن المفاوضات بشأن ضم لاعبين جدد توقفت في الفترة الماضية من أجل عدم إهدار الطاقات خلال الأمتار الأخيرة من البوندسليغا وبطولة كأس ألمانيا، مؤكدا أنه طالب صالحمديتش في الوقت الحالي بالتحرك بكل قوة في هذا الاتجاه.

ومن جانبه، ترك الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، كارل هاينز رومنيغه، الباب مفتوحا أمام احتمالية انضمام النجم الألماني ليروي ساني لصفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

وقال رومنيغه في تصريحات لتلفزيون إقليم بافاريا متحدثا عن صفقة ضم ساني: سنقوم بكل ما يمكن.