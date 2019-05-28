ارتفاع أسعار فنادق مدريد يثير غضب الجماهير الإنجليزية

أدى ارتفاع الطلب على حجز مكان للمبيت في مدريد خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سيقام فيها نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريقين إنجليزيين إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات يقول بعض المشجعين إنه يجب على السلطات العليا أن تتدخل للسيطرة عليها.

وقفزت أسعار الأسرة المتواضعة ذات الطابقين والأجنحة الفاخرة قبل مواجهة ليفربول أمام توتنهام في الأول من يونيو المقبل وهو أول نهائي إنجليزي خالص خلال أكثر من عقد بعد الإقبال الشديد على السفر لحضور المباراة.

وقال جو بلوت رئيس إحدى روابط مشجعي ليفربول: حان الوقت للتوقف عن استغلال ولاء وحب الجمهور. ندعو لاتخاذ تدابير لحماية المستهلك والتصدي لارتفاع الأسعار أضعافا مضاعفة مع وقف عملية إعادة تسعير العقود الحالية.

ويعرض فندق (في.بي.بلازما) وهو أحد الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم جناحا رئاسيا بالخدمة الكاملة وإمكانية استخدام أسطول من السيارات الفارهة مقابل 30 ألف يورو وهو ما يزيد على 10 أضعاف سعر لغرفة منفردة. ويشمل السعر بطاقة دخول الملعب في مقاعد كبار الشخصيات.

وقالت لورا غراندوس مديرة التسويق بالفندق: هناك فترات معينة من العام في مدريد ترتفع فيها الأسعار بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب بشدة وهذه واحدة من هذه الأوقات.

وترى كاترينا لو من إحدى روابط تشجيع توتنهام أن كثيرا من الجماهير تدرك ان ارتفاع الطلب وتضاؤل العرض سيؤدي لزيادة أسعار الغرف لكنها دعت أيضا لبعض الحماية لحقوق المستهلك، لكن بعض مواقع حجز الفنادق والنزل أظهرت ارتفاع الأسعار لتصل إلى عدة مئات من اليورو لحجز سرير بسيط من طابقين.

ويقول مانويل رودريغيز مدير نزل ذا أوبن هوستل مدريد والذي يقع بالقرب من منطقة بلازا ديل ري في قلب المدينة إن بعض الزيادات التي سجلت في الأسعار كانت بسبب انهيار الأنظمة نتيجة الطلب الكبير على الحجز.

وأفاد مراسل "رويترز" أن موقع بوكينغ دوت كوم للسفر والموقع الخاص بنزل ذا أوبن هوستل على الإنترنت أظهر أن سعر سرير من طابقين في غرفة مشتركة مكونة من أربعة أسرة للسيدات في هذا النزل يصل إلى 500 يورو، لكن رودريغيز قال إن النزل لا يؤجر غرفا بأكثر من 60 يورو وأن هذا السعر المرتفع كان بسبب خلل في نظام الحجز.