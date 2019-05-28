البرازيل تسحب شارة القيادة من نيمار وتمنحها لألفيش

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الاثنين أن شارة قيادة المنتخب ستنتقل من نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى داني ألفيش زميله في سان جيرمان، خلال النسخة المقبلة من كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).

وكان ألفيش (36 عاما) قد ارتدى شارة قيادة المنتخب البرازيلي آخر مرة خلال المباراة أمام ألمانيا في مارس 2018، وسيرتديها مجددا اعتبارا من المباراة الودية المقررة أمام المنتخب القطري في الخامس من يونيو المقبل، حسب ما أكده الاتحاد البرازيلي في بيان.

وأوضح الاتحاد أنه جرى إبلاغ نيمار (27 عاما) بالقرار من قبل تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي يوم السبت الماضي بينما جرى إبلاغ ألفيش في اليوم التالي.

وتجدر الإشارة إلى أن نيمار أوقف في وقت سابق من مايو الجاري لثلاث مباريات من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بسبب تعديه على مشجع.

وكان ألفيش قد غاب عن صفوف المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2018 بروسيا بسبب إصابة في الركبة اليمنى تعرض لها في مباراة نهائي كأس فرنسا العام الماضي، ومنذ ظهوره الأول مع المنتخب البرازيلي في 2006، شارك ألفيش في 138 مباراة دولية، حسب ما ذكره الاتحاد في بيانه.

وتنطلق كوبا أميركا 2019 بالبرازيل في 14 يونيو المقبل، وستجمع المباراة الافتتاحية بين منتخبي البرازيل وبوليفيا.