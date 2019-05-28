برشلونة يتمسك بمدربه فالفيردي بعد ساعات من انتشار أخبار إقالته

زاد الغموض حول مستقبل إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة الذي انتشرت أخبار عبر وسائل الإعلام الإسبانية المقربة من النادي الكاتالوني مساء يوم الثلاثاء حول استقالته، إلا أن ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء حملت أخباراً مختلفة بعدما أكدت إذاعة "كادينا سير" أن الرئيس جوزيه ماريا بارتوميو قرر إبقاء فالفيردي مدرباً لبرشلونة الموسم المقبل، بعدما كان قرار إقالته ينتظر الإعلان الرسمي فقط.



وكانت إذاعة "راك 1" المقربة من برشلونة قد أعلنت يوم الثلاثاء أن النادي قرر إقالة إرنيستو فالفيردي يوم الثلاثاء سيعلن ذلك عقب إتمام التعادق مع الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، الحائز على الميدالية البرونزية في كأس العالم الأخيرة.

وخسر برشلونة كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا بهدفين مقابل هدف، ليتعرض الفريق الكاتالوني إلى ضربة جديدة بعد أقل من أسبوعين على كارثة السقوط الأوروبي في ملعب آنفيلد عقب قلب ليفربول خسارته ذهاباً بثلاثية دون رد إلى فوز كبير قوامه أربعة أهداف، ليبلغ نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي.



وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسباني أن بارتوميو رئيس النادي أكد لها أن فالفيردي سيستمر في منصبه الموسم المقبل، وذلك عقب اجتماعه مع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الرياضيين في النادي.

وكان فالفيردي الذي تولى تدريب برشلونة خلفاً للويس إنريكي صيف 2017 قد مدد عقده مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل في شهر فبراير الماضي.

ورغم تحقيقه لقب الدوري الإسباني مرتين، بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر، إلا أن فالفيردي كان هدفاً للانتقادات التي لم تتوقف بسبب اعتماده على ما اعتبره نقاد "طريقة لعب مملة" لا تناسب تقاليد النادي الكاتالوني التي وضعها الأسطورة الراحل يوهان كرويف، بالإضافة إلى ذلك عدم تعلمه من السقوط الموسم الماضي في ملعب روما 3-0 بعد أن كان متقدما في الذهاب 4-1، وهو ما تكرر مع ليفربول.