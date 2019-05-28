تقارير إيطالية تؤكد رحيل غاتوزو عن ميلان

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية يوم الثلاثاء أن جينارو غاتوزو قال إنه سيرحل عن تدريب فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما أخفق في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عبر الدوري الإيطالي الذي اختتمت منافساته يوم الأحد، ويتوقع أن يصدر النادي بيانا في وقت لاحق اليوم.

وحقق ميلان الفوز في آخر مباراة له في الموسم يوم الأحد وتغلب على سبال 3 - 2 ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري، لكنه أنهى الموسم في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان الذي أحرز المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وتأهل ميلان تحت قيادة غاتوزو إلى الدوري الأوروبي، لكنه غاب للعام السادس على التوالي عن مسابقة دوري الأبطال التي توج بلقبها سبع مرات.

كذلك تردد أن ليوناردو مدير الكرة بالنادي، والمدير الفني السابق للفريق وزميل غاتوزو سابقا، رحل عن النادي بعد اجتماع مع ايفان غازيديس المدير العام لميلان.

ونقلت صحيفة "لا ريبابليكا" عن غاتوزو "41 عاما" قوله :الرحيل عن تدريب ميلان ليس سهلا. ولكنه قرار كان علي أن أتخذه. لا أعرف في أي لحظة تحديدا اتخذته. فقد جاء بعد 18 شهرا في تدريب فريق، لا أراه كأي فريق آخر على الإطلاق.

وكان غاتوزو لاعب خط وسط بفريق ميلان بين عامي 1999 و2012 وساعده في التتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكذلك اثنين من الألقاب الأوروبية السبعة للفريق، وتوج غاتوزو مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006 التي أقيمت بألمانيا.

وكان ميلان قد عين غاتوزو مدربا لفريق الشباب بالنادي في مايو 2017، ثم أسند إليه مهمة الفريق الأول في أواخر نوفمبر 2017 ليحل مكان فينشينزو مونتيلا.