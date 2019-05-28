ميلان ينفصل بالتراضي عن مدربه غاتوزو

أكد ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء رحيل المدرب جينارو غاتوزو عن النادي "بالتراضي" بعد 18 شهرا في منصبه.



وقال النادي في بيان: تولى جينارو المسؤولية في فترة صعبة وأدى مهمته بشكل رائع وقاد النادي لتحقيق أكبر حصيلة من النقاط في الدوري منذ موسم 2012-2013.



واحتل ميلان المركز الخامس هذا الموسم، وأخفق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفارق نقطة واحدة فقط.