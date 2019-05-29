أوباما: ميسي "عبقري".. لكنه لا يستطيع تحقيق كأس العالم

أكد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أن المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم يواجه مشاكل تمنعه من الفوز بلقب بطولة كأس العالم لأنه لا يلعب كفريق جماعي رغم أنه يضم بين صفوفه لاعبا "رائعا" هو ليونيل ميسي.



وقال أوباما في ختام مؤتمر "ايكسما" الاقتصادي الذي حضره يوم الثلاثاء في العاصمة الكولومبية بوغوتا: حتى الأشخاص الذين نؤمن بعبقريتهم يعملون مع أشخاص آخرين من أجل تطوير أسلوبهم، رغم وجود ميسي، تواجه الأرجنتين مشكلات في الفوز بكأس العالم.



وأوضح أوباما في تصريحاته التي نقلتها عنه صحيفة "آس" الإسبانية قائلا: القليل من الناس هم من يمكنهم أن يقوموا بأشياء عظيمة بمفردهم.



وأراد الرئيس الأميركي السابق من خلال هذه التصريحات الإشارة إلى المنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي، كما أكد أن أشخاصا آخرين تميزوا بالعبقرية، مثل الرسامين سالفادور دالي وبابلو بيكاسو، نجحوا في تطوير أسلوبهم الفني بالعمل مع فنانين آخرين.



وأضاف أوباما قائلا: أود أن أنصح الشباب بأن عليهم أن يؤمنوا بأن القليل من الناس هم من يتمكنون من القيام بأشياء عظيمة بمفردهم، حتى الأشخاص الذين نعتقد في عبقريتهم يعملون مع أناس آخرين من أجل أن يطوروا أسلوبهم الخاص.

وكان أوباما قد اعترف في 2016 أن نجلتيه من أنصار النجم الأرجنتيني الكبير، وأكد أيضا أنهما ترغبان في التعرف عليه بشكل شخصي.



وجاءت تصريحات أوباما قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كوبا أميركا 2019 بالبرازيل التي فاز فيها ميسي مع منتخب بلاده بوصافة مونديال 2014.