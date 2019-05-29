استدعاء زاها وبيبي لقائمة ساحل العاج في كأس أفريقيا

عاد المهاجم ويلفريد بوني إلى تشكيلة أولية لساحل العاج تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو وغاب عنها الجناح الشهير جرفينيو.

طالبت الجماهير بعودة جرفينيو، لاعب أرسنال الإنجليزي سابقا، بعد بروزه مع فريقه بارما الإيطالي في الموسم المنصرم.

وعبر جرفينيو، 32 عاما، عن رغبته باللعب مجددا مع منتخب "الفيلة" والذي أحرز معه اللقب القاري في 2015. وقال في ديسمبر الماضي لموقع غول.كوم "لا أفكر بعد في اعتزالي دوليا. بمقدوري تقديم المزيد للمنتخب وأنا فخور دوما بحمل ألوانه".

لكن المدرب إبراهيم كمارا استبعد يوم الأربعاء جرفينيو من تشكيلة أولية ضمت 27 لاعبا لأنه يمتلك "لاعبين بنوعية مرتفعة" على الجناحين على غرار نيكولا بيبي، ماكسويل كورنيه وماكس غراديل، ولا يريد "تكديس لاعبين بمزايا مشابهة".

في المقابل، حقق بوني، البالغ 30 عاما والمتوج أيضا بلقب 2015، عودة غير متوقعة بعد انتقاله الشتاء الماضي من سوانزي سيتي الإنجليزي. وشرح كمارا "أسلوبه يعجبني لانه لاعب يمنحنا الخيارات في قلب الملعب ويمكنه اللعب كنقطة ارتكاز خصوصا وظهره إلى المرمى".

ومن الغيابات المتوقعة، قلب الدفاع إريك بايي المصاب بركبته في نهاية أبريل مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وستعلن التشكيلة النهائية من 23 لاعبا في التاسع من يونيو، ويستهل المنتخب تحضيراته للبطولة الجمعة في شانتيي شمال العاصمة الفرنسية باريس. ويخوض مواجهة ودية مع جزر القمر في 7 يونيو في بولوني سور مير في شمال فرنسا.

وفي دور المجموعات من البطولة القارية تلعب ساحل العاج مع جنوب إفريقيا والمغرب وناميبيا.

ولحراسة المرمى، استدعي سيلفان غبوهوو (مازيمبي الكونغولي الديموقراطي)، علي بدرة (فري ستايت ستارز الجنوب إفريقي)، الييزر تابيه إيرا (سان بيدرو)، عبدالكريم سيسي (أسيك ميموزا) ، وللدفاع، سيرج أورييه (توتنهام الإنجليزي)، مامادو باكايوكو (ريد ستار الفرنسي)، وونلو كوليبالي (أسيك ميموزا)، عبدولاي بامبا وإسماعيل تراوري (أنجيه الفرنسي)، ويلفريد كانون (أدو دن هاغ الهولندي)، سيمون ديلي (سلافيا براغ التشيكي)، شيخ كومارا (الوداد المغربي)، وللوسط، فرانك كيسييه (ميلان الإيطالي)، سيري ديي (نوشاتيل السويسري)، جان فيليب غبامان (ماينتس الألماني)، جان ميكايل سيري (فولهام الإنجليزي)، إبراهيم سنغاريه (تولوز الفرنسي)، فيكتوريان أنغبان (ميتز الفرنسي)، إسماعيل ديوماندي (كاين الفرنسي).

ولخط الهجوم، تم استدعاء جوناثان كودجيا (أستون فيلا الإنجليزي)، ماكس آلان غراديل (تولوز الفرنسي)، نيكولا بيبي (ليل الفرنسي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي)، ماكسويل كورني (ليون الفرنسي)، روجيه أسالي (يونغ بويز السويسري)، ويلفريد بوني (العربي القطري)، يوهان بولي (ساينت تروند البلجيكي).