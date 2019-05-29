اليابان ترافق إيطاليا إلى الدور الثاني في مونديال الشباب

حسم المنتخب الياباني تأهله إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2019 لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً)، برفقة نظيره الإيطالي، بعدما تعادل معه سلبياً، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية، والتي شهدت أيضاً فوز الإكوادور على المكسيك 1 - صفر.

ورفع المنتخب الإيطالي، الذي كان قد حسم بالفعل تأهله للدور الثاني، رصيده إلى سبع نقاط ليفوز بصدارة المجموعة، وتلاه المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

واقترب منتخب الإكوادور بشكل كبير من التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، بينما خرج المنتخب المكسيكي من البطولة دون أن يحصد أي نقطة.