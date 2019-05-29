صعوبات مالية تعيق انتقال ساني إلى بايرن ميونخ

أقر أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، أن صعوبات مالية تعيق فريقه من التعاقد مع جناح مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي الألماني لوروا ساني.

وارتبط اسم اللاعب الدولي البالغ 23 عاما في الأسابيع الأخيرة بانتقال محتمل إلى النادي البافاري بعدما تداولت تقارير صحافية عدم رضاه عن الوقت الذي يمضيه داخل الملعب مع فريقه الحالي سيتي صاحب ثلاثية تاريخية (الدوري ـ الكأس - كأس الأندية الإنجليزية المحترفة) في الموسم المنصرم.

وكان هونيس أكد الأسبوع الماضي أن فريقه مهتم بالتعاقد مع ساني، ولكنه عاد وصرح يوم الأربعاء أن صفقة اللاعب الألماني قد تكون باهظة الثمن على أبطال الدوري الألماني.

وفي حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية قال هونيس "ليس لديّ أي أرقام دقيقة عن ثمن اللاعب، ولكن أعتقد أنها ستكون صعبة جدا من الناحية المالية".

وحطم بايرن الرقم القياسي لأغلى صفقة تعاقد في تاريخه مطلع العام الحالي بضمه لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز مقابل 80 مليون يورو، الأمر الذي دفع هونيس إلى رفض فكرة إنفاق مبلغ أكبر على لاعب واحد.

وطالبت العديد من الشخصيات الكروية في ألمانيا الفريق البافاري بالتعاقد مع ساني، منها المدرب الوطني يواكيم لوف وقائد المنتخب وبايرن السابق لوثر ماتيوس.

وصرح لوف لصحيفة "بيلد" يوم السبت في حال انتقل ساني إلى بايرن، سيكون أمرا جيدا له ولنا". في المقابل كتب ماتيوس في موقع "سكاي سبورت ألمانيا" يوم الاثنين "أنا واثق أن ساني سيذهب إلى بايرن". وتابع "عندما يعترف أولي هونيس علنا باهتمامه بأحد اللاعبين، ينتهي الأمر به بأن ينضم إلى بايرن".