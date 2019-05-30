إبراهيموفيتش يقود غالاكسي للمركز الثاني

سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفا ليقود فريقه لوس أنجليس غالاكسي للفوز على مضيفه سبورتينغ كانساس سيتي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.

وتقدم فافيو ألفاريز لفريق لوس أنجلوس غالاكسي في الدقيقة 55 قبل أن يسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 86. ورفع لوس أنجلوس غالاكسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الغربية وتوقف رصيد سبورتينغ كانساس سيتي عند 14 نقطة في المركز العاشر بالمجموعة الغربية.

وفي منافسات المجموعة الشرقية فاز أتالانتا يونايتد على مينيسوتا يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة سجلها فرانكو إسكوبار في الدقيقة 23 وجوزيف مارتينز، هدفين، في الدقيقتين الأولى والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع أتالانتا يونايتد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع في المجموعة الشرقية وتوقف رصيد مينيسوتا يونايتد عند 21 نقطة في المركز الخامس بالمجموعة الغربية.

وفي مباراة ثانية بذات المجموعة، فاز إمباكت مونتريال على ريال سالت ليك 2 - 1. وسجل هدفي مونتريال عمر براون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وسفير تايدر في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف سالت ليك سام جونسون في الدقيقة 84. ورفع مونتريال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الشرقية، وتوقف رصيد سالت ليك عند 19 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة ثالثة، تعادل دي سي يونايتد على شيكاغو فاير 3 - 3. وسجل أهداف دي سي يونايتد أوليسس سيغورا، هدفين، في الدقيقتين 43 و41 ولوسيانو أكوستا في الدقيقة 81، فيما سجل أهداف شيكاغو فاير كل من تشارلز ودجوردجي ميهايلوفيتش وفرانشيسكو كالفو في الدقائق 12 و14 والأخيرة على الترتيب. ورفع دي سي يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة المجموعة الشرقية كما رفع شيكاغو فاير رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع بذات المجموعة.

وفي مباراة رابعة، تعادل فيلادلفيا يونيون مع كولورادو رابيدز 1 - 1. وتقدم سيرجيو سانتوس لفيلادلفيا في الدقيقة 26 وتعاد جوناثان لويس لكولورادو في الدقيقة 72. ورفع فيلادلفيا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية كما رفع كولورادو رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر الأخير بالمجموعة الغربية.