استدعاء سواريز "المصاب" ضمن قائمة أوروغواي لكوبا أميركا

أعلن مدرب منتخب الأوروغواي لكرة القدم أوسكار تاباريز يوم الخميس التشكيلة الرسمية من 23 لاعبا التي ستخوض غمار بطولة كوبا أميركا في البرازيل، وضمت مهاجم برشلونة الإسباني لويس سواريز رغم أنه يتعافى من الإصابة.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة سواريز (32 عاما) الذي خضع في 9 مايو الحالي لعملية تنظير في ركبته اليمنى بسبب تضرر الغضروف الداخلي، وقدر برشلونة مدة غيابه عن الملاعب "من أربعة إلى ستة أسابيع".

وسيكون سواريز، أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده مع 55 هدفا، أتم الأسبوع الخامس حتى 16 يونيو موعد المباراة الأولى للأوروغواي ضد الإكوادور في مدينة بيلو هوريزونتي.

ويعتمد تاباريز في هذه البطولة التي تقام من 14 يونيو إلى 7 يوليو، على نجمين آخرين هما مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني السابق دييغو غودين، ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إدينسون كافاني.

وتحمل الأوروغواي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة الأميركية الجنوبية (15 لقبا)، أمام الأرجنتين (14). وتلعب الأوروغواي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا اليابان المشاركة بدعوة، وتشيلي بطلة النسختين الأخيرتين.

ولحراسة المرمى، تم استدعاء فرناندو موسليرا (غلطة سراي التركي)، مارتن سيلفا (ليبرتاد البارغوياني) ومارتن كامبانيا (إندبندينتي الأرجنتيني)، وللدفاع دييغو غودين (دون ناد حاليا)، سيباستيان كواتس (سبورتينغ البرتغالي)، خوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد الاسباني)، جيوفاني غونزاليز (بينارول) ومارتن كاسيريس (يوفنتوس الإيطالي).

وفي خط الوسط، استدعي دييغو لاكسالت (ميلان الإيطالي)، ناهيتان نانديز (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، لوكاس توريرا (أرسنال الإنجليزي)، ماتياس فيتشينو (إنتر ميلان الإيطالي)، رودريغو بنتانكور (يوفنتوس)، نيكولاس لوديرو (سياتل الأميركي)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)، جيورجيان دي أراسكايتا (فلامينغو البرازيلي) ومارسيلو ساراتشي (لايبزيغ الألماني)، وللهجوم، كريستيان ستواني (جيرونا الإسباني)، غاستون بيريرو (أيندهوفن الهولندي)، إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ماكسيميليانو غوميز (سيلتا فيغو الإسباني)، جوناثان رودريغيز (كروز أزول المكسيكي) ولويس سواريز (برشلونة الاسباني).