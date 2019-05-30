إنتر يقيل سباليتي تمهيداً لقدوم كونتي

أقال نادي إنتر ميلان الإيطالي لوتشيانو سباليتي مع نهاية موسمه الثاني مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأعلن إنتر ميلان، المنافس بالدوري الإيطالي، يوم الخميس توجيه الشكر للمدرب "على عمله والنتائج التي تحققت سويا".

وأنهى إنتر ميلان الموسم، يوم الأحد الماضي، في المركز الرابع ليتأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو هدف حققه سباليتي في العام الماضي، ولكنه، فشل في التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما ودع فريقه بطولة الدوري الأوروبي من دور الستة عشر.

وطرح اسم أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي والذي لم يحظ بعمل منذ إنهاء عقده مع تشيلسي، لتدريب الفريق.