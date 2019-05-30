هازارد يودع جماهير تشيلسي.. وينتظر ريال مدريد

ودع المهاجم البلجيكي إيدن هازارد جماهير فريقه تشيلسي الإنجليزي بعد الفوز على أرسنال 4-1 وإحراز لقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وعزز هازارد بتصريح مقتضب لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية تقارير صحافية أعلنت قرب رحيله إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف: أعتقد بأنه وداع، لكن في كرة القدم لا أحد يعرف. حلمي كان أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقمت بذلك لسبع سنوات في أحد أكبر الأندية. الوقت حان الآن لتحد جديد. لقد اتخذت قراري. الآن الأمر يتعلق بالنادي. إني ببساطة أنتظر، وستعرفون خلال أيام.

ويمتد عقد هازارد مع تشيلسي حتى 2020، لكنه لم يخف رغبته بالانضمام يوما إلى ريال مدريد، وقد أشارت الصحافة إلى انتقاله بأكثر من 100 مليون يورو.

وكان هازارد قد انتقل إلى الفريق اللندني عام 2012 قادما من ليل الفرنسي، وأحرز معه لقبين في الدوري الممتاز وكأس رابطة الأندية المحترفة والدوري الأوروبي مرتين أيضا.