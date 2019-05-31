خاميس وفالكاو يقودان كولومبيا في كوبا أميركا

انضم القائد خاميس رودريغيز إلى تشكيلة كولومبيا التي ستخوض نهائيات كأس كوبا أميركا لكرة القدم في البرازيل الشهر المقبل رغم الشكوك حول حالته الفنية والبدنية.

وخاض لاعب بايرن ميونيخ 90 دقيقة كاملة ثلاث مرات فقط في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم وغاب أربع مرات في آخر خمس مباريات لفريقه بسبب عدة مشاكل بدنية.

وعانى من إصابة في ربلة الساق في كأس العالم في روسيا العام الماضي عندما خرجت كولومبيا من دور 16.

وقال كارلوس كيروش مدرب كولومبيا : يوجد مدرب خاص بجيمس وأمامنا 15 يوما للتحضير للمباراة الأولى ضد الأرجنتين وسأكون سعيدا بخوض جيمس الكثير من المباريات.

وشملت التشكيلة التي تضم 23 لاعبا خوان كوادرادو جناح يوفنتوس والمهاجم دوفان زاباتا أحد هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم والذي ساعد أتلانتا في التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، وكانت المفاجأة ضم المدافع جون لوكومي (20 عاما) الذي ساعد جنك في الفوز بلقب الدوري البلجيكي هذا الموسم.

وستلتقي كولومبيا مع الأرجنتين وباراغواي وضيفة البطولة قطر في دور المجموعات في أولى المباريات الرسمية تحت قيادة كيروش الذي تولى المهمة خلفا لخوسيه بيكرمان.

وأضاف المدرب البرتغالي :حان وقت العمل ولا وقت للاحتفال. الاطمئنان للفوز لن يكون تصرفا مسؤولا قبل البطولة، نحتاج للتعاون وتوخي الحذر واللعب بطموح وتواضع وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق أحلامنا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي.. حراس المرمى: ديفيد أوسبينا (نابولي) الفارو مونتيرو (ديبورتيس توليما) كاميلو فارغاس (ديبورتيفو كالي).

مدافعون: دافينسون سانشيز (توتنهام هوتسبير) ييري مينا (إيفرتون) كريستيان بورخا (سبورتنغ) سانتياجو أرياس (أتليتيكو مدريد) كريستيان زاباتا (ميلان) ويليام تيسيو (ليون) جون لوكومي (جنك) ستيفان ميدينا (مونتيري)، ولاعبو الوسط: جوستافو كويار (فلامنغو) ماتيوس أوريبي (أميركا المكسيكي) ويلمار باريوس (زينيت سان بطرسبرغ) جيفرسون ليرما (بورنموث) خاميس رودريغيز (بايرن ميونيخ) إدوين كاردونا (باتشوكا) خوان كوادرادو (يوفنتوس). وفي الهجوم رادامل فالكاو (موناكو) لويس موريل (فيورنتينا) دوفان زاباتا (أتلانتا) لويس دياز (أتليتيكو جونيور) روغر مارتينيز (أميركا).