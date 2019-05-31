رغم مطالبة النادي برحيله.. بواتينغ يرفض الخروج من بايرن ميونخ

يرغب المدافع جيروم بواتينغ في البقاء مع فريقه بايرن ميونيخ بطل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا رغم نصيحة اولي هونيس رئيس النادي البافاري له بالرحيل.

وتقلصت مشاركة بواتينغ مع بايرن تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، خاصة بعدما عزز الفريق دفاعه بالتعاقد مع الثنائي بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز.

وسبق ليواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني أن أبلغ بواتينغ (30 عاما)، الفائز مع منتخب "الماكينات" بكأس العالم عام 2014، بانتهاء مسيرته الدولية.

ولكن بواتينغ قال في مقابلة مع مجلة "كيكر" يوم الجمعة :يمكنني أن أتخيل بوضوح بقاءي مع بايرن حيث أن عقدي مع الفريق يمتد لعامين مقبلين، بالتأكيد لن أهرب ، الأوضاع قد تتغير سريعا.

وبدأ بواتينغ حزينا وهو جالس على مقاعد بدلاء بايرن خلال المباراة التي فاز فيها على لايبزغ بثلاثة أهداف دون رد في نهائي كأس ألمانيا يوم السبت الماضي، ولم يشارك في احتفالات زملائه مع الجماهير.

وخرج أولي هونيس رئيس بايرن في اليوم التالي ليؤكد :بدأ وأنه غريبا عنا، انصحه كصديق بالبحث عن نادي أخر.

وكان بواتينغ قريبا من الرحيل لباريس سان جيرمان في الموسم الماضي، لكنه أكد أن بايرن رفض عرض النادي الفرنسي.

وفي الوقت ذاته رفض بواتينغ الانتقال إلى الدوري الصيني أو الأمريكي ، مشيرا :أريد أن أثبت أنني مازلت أمتلك الكفاءة بعد موسم محبط، وأن أظهر أنني انتمي إلى أفضل ثلاثة مدافعين في العالم.