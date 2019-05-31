رومينيغه: لا أعرف فريقاً أقال مدربه بعد الفوز بثنائية

قال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، إنه لم يكن يقصد إيذاء المدرب نيكو كوفاتش من خلال الفشل في إعطائه الدعم الواضح في المراحل الختامية من الموسم.

وبات منصب كوفاتش مثار تكهنات من وسائل الإعلام الألمانية في ظل عدم وجود بيان واضح من إدارة بايرن لدعم المدرب. واستطاع كوفاتش (47 عاما) أن يتوج مع بايرن بالثنائية المحلية الدوري والكأس في أول موسم له مع الفريق.

وقال رومينيغه للنسخة الجديدة لمجلة "دير شبيغل" : لم أكن أريد أن ألحق به أذي. أردت فقط التركيز على هدفنا الرئيسي، استقطبت الجمهور بوعي بعدها وحاولت طرح تطابق مع بياناتي. الفريق والمدرب كان يتعين عليهما أن يفهما أننا لم نفز بأي شيء بعد، النجاح جزء من حمضنا النووي. فرضنا هذا الضغط على أنفسنا، وكل شخص يجب أن يتحمل هذا في بايرن، كوفاتش أيضا يعلم ذلك، لقد كانت لاعبا هنا.

وبسؤالة مرة أخرى، عما إذا كان كوفاتش، الذي لديه عامين متبقيين في عقده، سيدرب الفريق في الموسم المقبل، قال كوفاتش : لا أعرف أي فريق أقال مدربه بعد الفوز بثنائية.